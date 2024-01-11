Калужанка зарегистрировала в своей комнате 10 мигрантов

В Калуге 59-летняя женщина попалась на фиктивной регистрации мигрантов.

В своей комнате в общежитии она прописала 10 иностранцев, но никто из них там на самом деле не бывал, сообщили 11 января в полиции.

Калужанка уверяет, что не брала с мигрантов денег. По словам женщины, она просто хотела помочь. Однако по уголовной статье ей все равно грозит до трех лет лишения свободы.