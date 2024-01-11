В Калуге завели уголовное дело на девушку, которая оформила банковскую карту для другого человека

В Калуге 23-летняя девушка решила подзаработать, а теперь рискует сесть в колонию на шесть лет. О возбуждении уголовного дела в четверг, 11 января, рассказали в полиции.

Калужанке в интернете незнакомец предложил оформить для него банковскую карту. За услугу он предложил 1000 рублей.

Девушка согласилась. Перед походом в банк получила от незнакомца сим-карту и оформила с привязкой к ней банковскую карту.

- Данная карта предназначалась для осуществления финансовых операций с денежными средствами, возможно, полученными противоправным путем, - считают в полиции.

Ведется расследование.