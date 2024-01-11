Пьяный калужанин избил лопатой незнакомца из-за замечания

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который напал на прохожего с лопатой. Об этом сообщили в четверг, 11 января, в пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, мужчина был пьян и стоял около одного из жилых домов областного центра. Прохожий сделал ему замечание, поле чего началась словесная перебранка.

Как сообщили в полиции, подозреваемый стал бить незнакомца черенком от лопаты. Мужчин разнял проходивший мимо калужанин. После этого нарушитель убежал, а пострадавший пошел в больницу.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозить пять лет тюрьмы.