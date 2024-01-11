В Калуге появился новый способ мошенничества с голосом, сгенерированным нейросетью

К нам в редакцию обратился читатель. Он рассказал историю, которая произошла с ним 8 января.
Мужчину атаковали мошенники, используя убедительную схему, в которой они использовали не только аккаунт человека, но и его голос.
- Написал бывший руководитель и спросил не занят ли я. Затем прислал голосовое сообщение с просьбой занять 35 тысяч рублей, пообещал вернуть завтра, - рассказал нам мужчина.
Голос в аудиосообщении был абсолютно идентичен голосу бывшего руководителя мужчины. Он ответил, что после праздников у него нет лишних денег и занять он не сможет.
Мошенник в ответ на сообщение спросил, сколько денег у мужчины есть на карте. Это насторожило нашего читателя, и он оставил вопрос без ответа.
- Затем я спросил, зачем ему деньги. Он ответил мне, что ему нужны средства на карте, а у него только наличка, - уточнил мужчина.
Через 5 минут все сообщения удалились. С того же аккаунта пришло сообщение о взломе.
Мужчина написал жене начальника, которая рассказала, что аккаунт мужа действительно взломали.
Мы обратились к представителю пресс-службы полиции Сергею Муханову, чтобы узнать, распространена ли данная схема мошенничества в Калужской области.
- На счет подделывания голоса я сказать точно не могу. Самая распространенная схема «ваш родственник попал в ДТП», - рассказал Муханов. – Как правило звонят пожилым людям, а там схема простая, бабушка поднимает трубку, а там женским голосом говорят: «Привет, это я!».
Пенсионеры слышат, что голос вроде похож на внука или внучку, называют имя и мошенники быстро втираются в доверие.
По словам нашего собеседника, жертвы мошенников часто говорят о том, что голос был похож на голос родственника.
- Точно сказать, был ли голос сгенерирован, мы не можем. Сейчас часто подделывают аккаунты руководителей организаций или первых лиц областных ведомств, а потом от их имени присылают сообщения, - уточняет Муханов.
Собеседник рассказал, что голоса часто подделывают при мошенничестве под видом оказания интимных услуг.
- Мошенник берет фото девушки из интернета, выставляет на тематическом сайте, а когда звонят клиенты, он изменяет свой голос на женский с помощью специальных программ, - отметил он.
На наш вопрос, могут ли мошенники пользоваться ИИ для подделки голоса, представитель пресс-службы ответил, что это вполне возможно, так как современные технологии не стоят на месте.
- Еще много лет назад можно было разыграть друзей поздравлением от первых лиц государства. Не исключено, что располагая голосом человека, можно его подделать, - рассказал Муханов.
Он уточнил, что всегда необходимо сохранять бдительность, а особенно, если родственник или знакомый просит перевести деньги.
- Если вам поступает подозрительный звонок, сбросьте трубку и перезвоните человеку сами, чтобы убедиться, что ему действительно нужна помощь, - подытожил он.
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