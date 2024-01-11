Житель Калуги отдал 330 тысяч рублей за проститутку, но так с ней и не встретился

В Калуге мужчина стал жертвой мошенников, когда пытался найти проститутку.

По объявлению в интернете он написал девушке, а потом поговорил с ней по телефону. Она переправила клиента к директору, а тот попросил предоплату и страховку. Когда калужанин отправил нужную сумму, ему сказали, что на сайте произошел технический сбой.

При этом от мужчины потребовали крупную сумму, которую пообещали вернуть на следующий день. Жажда секса была такой сильной, что калужанин отдал мошенникам 330 тысяч рублей. После этого они перестали выходить на связь.

В полиции сообщили 11 января о возбуждении уголовного дела. Виновников ищут.