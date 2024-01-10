В Калуге задержан курьер, забравший у пенсионеров 3,7 миллиона рублей

В Калуге полицейские задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

Он был курьером и забрал у шести пенсионеров в общей сложности 3,7 миллиона рублей, оставляя себе небольшой процент.

Пожилых людей обманули телефонные мошенники, которые звонили калужанам и говорили, что их родственники попали в ДТП. Для решения проблем они просили крупную сумму.

В отношении задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело, рассказали 10 января в полиции.