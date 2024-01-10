Жителя Калужской области отправили мести улицы за угрозы своему брату

В городе Киров Калужской области 19-летнего парня приговорили к 180 часам обязательных работ за угрозы убийством своему брату.

Слова он сопроводил выстрелами из пневматического пистолета, рассказали 10 января в прокуратуре региона.

За месяц до этого 19-летний виновник уже угрожал 21-летнему брату, но тогда дело закрыли из-за примирения сторон.