Женщина из Калуги отдала мошенникам 600 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях

Жительница Калуги стала жертвой интернет-мошенников. Ведется расследование уголовного дела, сообщили 9 января в управлении МВД по Калужской области.

В интернете ей попалась реклама, в которой говорилось о возможности заработать, делая инвестиции.

Калужанка зарегистрировалась на сайте и по указанию человека, который представился брокером, начала вкладывать деньги.

В общей сложности женщина отдала 600 тысяч рублей, но вывести ничего не смогла. Мошенники перестали выходить на связь.