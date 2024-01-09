В Калуге мужчина два года получал зарплату, не выходя на работу

В Калуге 55-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве. О завершении расследования уголовного дела во вторник, 9 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Калужанка работала заместителем директора в одном из муниципальных учреждений допобразования. По версии следствия, она оформила на должность педагога своего мужа, но тот на самом деле никакой работы не выполнял, а деньги получал. Так продолжалось более двух лет.

Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. На данный момент женщина вернула эти деньги.