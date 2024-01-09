В больнице умерла женщина, которую избили в Калуге

В Калуге в больнице умерла 41-летняя женщина, которую избили 29 декабря, сообщили во вторник в региональном управлении Следственного комитета.

В преступлении подозревают 34-летнего мужчину, который жил с погибшей.

О причинах конфликта пока не сообщается.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.