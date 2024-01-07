В Калужской области вынесли приговор двум мошенникам

В городе Сухиничи Калужской области суд вынес приговор по уголовному делу 22-летнему и 27-летнему жителям Козельского района. Их признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщили в региональной пресс-службе прокуратуры.

Мужчины предварительно искали людей, которые планировали ремонт в квартире. После этого они предлагали свои услуги по ремонту и просили перевести деньги за материалы и саму работу на банковские карты. Таким образом им удалось обмануть двух человек. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

С учетом прежних судимостей, суд назначил нарушителям наказание в виде 6 лет колонии поселения и одного года колонии поселения.

Также был удовлетворен иск о взыскании средств с одного из подсудимых. Приговор в законную силу не вступил.