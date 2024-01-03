В первую ночь 2024 года в Калуге убили мужчину рядом с клубом

1 января в районе 5:00 между отдыхавшими мужчинами произошел конфликт в ночном клубе «Говорящий слон».

Об этом сообщила прокуратура Калужской области.

В процессе ссоры между ними завязалась драка на улице, в ходе которой 31-летний мужчина как минимум дважды ударил ножом в грудь 26-летнего молодого человека.

Из-за полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.