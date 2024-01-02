Жительница Калуги лишилась 1,7 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Калужанка вместе со своим супругом потеряла крупную сумму денег из-за телефонных мошенников.

По словам женщины, ей поступил звонок с фотографией вышестоящего руководства, но ответить она на него не смогла. Затем ей поступило сообщение о том, что с ней скоро свяжутся правоохранители.

Далее все пошло по классической схеме. Женщине сказали, что кто-то пытается списать у нее деньги и направить их на финансирование незаконной организации.

После этого с потерпевшей связалась уже «представительница финансовой организации», которая заявила, что средства еще можно спасти. По ее советам, калужанка сняла нужную сумму в банке, а потом перевела их по указанным реквизитам.

Затем мошенница заявила, что деньги мужа калужанки также находятся под угрозой. В итоге его средства также были обналичены и отправлены на другой счет.

После всех этих денежных манипуляций супруги поняли, что стали жертвами мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.