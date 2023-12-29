Калужанин украл 70 тысяч рублей с карты мужчины, которого приютил на пару дней

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Его подозревают в краже. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в пятницу, 29 декабря.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший несколько дней жил у подозреваемого. Хозяин квартиры взял телефон гостя, изменил пароль от банковского приложения и перевел деньги с карты мужчины на свои счета.

Расследование продолжается.