Калужанка ударила знакомого ножом

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 36-летней женщины, которую обвиняют в причинении тяжелых травм своему знакомому.

Инцидент произошел в доме на улице Валентины Никитиной, сообщили 29 декабря в надзорном ведомстве.

Они поссорились, и калужанка ударила мужчину ножом в живот.

Пострадавший выжил, но травмы у него были тяжелые.

В ближайшее время дело рассмотрит суд.