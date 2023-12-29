Жительница Калужской области попалась на поддельной справке

В Сухиничском районе завели уголовное дело на местную жительницу, которая использовала поддельную медицинскую справку.

По состоянию здоровья женщине нельзя водить машину, но она все равно хотела за руль и предоставила в ГИБДД фальшивку.

Теперь подозреваемой грозит штраф или до шести месяцев ареста.