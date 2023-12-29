Жительница Калуги лишилась 2,6 миллиона рублей, поверив телефонному мошеннику

В Калуге еще одна женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она потеряла 2,6 миллиона рублей, сообщили в пятницу, 29 декабря, в управлении МВД по Калужской области.

Началось все с того, что женщине позвонил якобы представитель мобильного оператора и рассказал, что у нее заканчивается срок действия сим-карты. Чтобы его продлить, собеседник попросил назвать код доступа из сообщения.

После этого звонили «представители банка» и «полицейские». Сначала они под различными предлогами убедили женщину снять свои деньги и через банкомат перевести из на чужой счет, а потом и вовсе уговорили взять кредит и также выслать все средства.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.