В Калужской области 25 человек лишили российского гражданства за тяжкие преступления

25 человек в Калужской области, которые ранее были иностранцами, но получили российское гражданство, лишены паспорта РФ.

Они совершили тяжкие преступления, сообщили 28 декабря в региональном управлении МВД.

- Паспорта граждан, которым прекращено гражданство, подлежат изъятию, - заявили в полиции.