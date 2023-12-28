В Калужской области украли 200 тысяч на благоустройстве кладбища

В Кировском районе завели уголовное дело о мошенничестве, сообщили 28 декабря в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, два года назад индивидуальный предприниматель занимался благоустройством кладбища и завысил смету на 200 тысяч рублей. На самом деле указанные в отчетных документах работы не были выполнены.

Бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы.