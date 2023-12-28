Калужанин хотел заработать на инвестициях и потерял полмиллиона рублей

В Калуге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». О произошедшем рассказали в пресс-службе УМВД в четверг, 28 декабря.
Согласно материалам дела, мужчина увидел в интернете объявление о получении дополнительного заработка. Он оставил на сайте свои данные, после чего с ним связался некий брокер.
Собеседник рассказал калужанину о выгоде инвестирования денег. Он убедил мужчину скачать приложение и внести туда небольшую сумму. Вскоре на счет потерпевшего пришли деньги.
После получения средств, мужчина захотел заработать еще и взял крупную сумму в кредит и перевел их. После этого его счет заблокировали. Мошенник убедил калужанина внести еще деньги. Пострадавший обратился к жене, которая взяла займ на себя, чтобы помочь мужу.
После этого пострадавший снова отправил деньги на сторонний счет. Незнакомец сказал ему, что необходимо повторить это действие и мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Калужанин обратился в полицию. Сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей.
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