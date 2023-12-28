Громкое дело в Калуге: бывшее руководство «Калугатеплосети» украло 58 миллионов рублей

В четверг, 28 декабря, в Калуге вынесли приговор о крупных мошенничествах, совершенных бывшим заместителем директора «Калугатеплосети». Женщину приговорили к 8 годам колонии общего режима. Еще один человек, замешанный в преступных схемах, получил 4 года колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

В 2014-2015 годах со счетов «Калугатеплосети» перевели фирмам-однодневкам 12 миллионов рублей за якобы выполненные работы. Также в тот период замдиректора незаконно взяла под контроль и передала частной компании недвижимость на 8 миллионов рублей.

В 2016-2017 годах женщина по фиктивным договорам с участием второго подсудимого перевела со счетов «Калугатеплосети» еще 38 миллионов рублей.

Приговор еще может быть обжалован в областном суде, но женщину и мужчину уже взяли под стражу.