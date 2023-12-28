В Калужской области женщину ограбили на улице

В Людиново 19-летнего молодого человека подозревают в грабеже. О возбуждении уголовного дела в четверг, 28 декабря, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, юноша вечером подбежал на улице к женщине, вырвал у нее сумочку и скрылся. Грабитель забрал себе 3900 рублей из кошелька. А документы и сумочку выбросил.

Молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы.