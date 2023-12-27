«Лечила детей голоданием»: в Калуге вынесли приговор женщине, которая морила детей голодом

В Калуге суд заочно приговорил к 10 с половиной годам лишения свободы женщину, которая замучила голодом своих детей. Один из мальчиков умер от истощения, еще двоих удалось спасти, рассказали в среду, 27 декабря, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

- Уголовное дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимой, которая скрылась: оставив семью, она выехала в Азербайджанскую Республику, где получила гражданство, - пояснили в суде.

При рассмотрении дела сторона защиты настаивала на том, что женщина лечила своих детей голоданием.

Сейчас виновница находится в международном розыске. В отношении двух детей она лишена родительских прав.