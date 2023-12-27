В Калужской области возбудили второе уголовное дело о хищении денег при ремонте детской школы искусств

В начале декабря в Кирове возбудили уголовное в отношении директора строительной компании. Его подозревают в хищении 3,5 миллиона рублей при ремонте детской школы искусств. А в среду, 27 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о втором уголовном деле.

Проверка показала, что при ремонте все той же ДШИ компания должна была установить системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Однако гендиректор фирмы обманул заказчика, не выполнил работы и получил 250 тысяч рублей.

За такие действия предусмотрено до шести лет лишения свободы.