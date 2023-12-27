В Калужской области вынесли приговор мужчине, который ножом ударил своего знакомого

46-летний житель Воротынска на три года отправится в колонию общего режима за причинение тяжелых травм своему знакомому.

Мужчины вместе выпивали летом нынешнего года, а потом поссорились, рассказали 27 декабря в прокуратуре Калужской области.

В итоге виновник два раза ударил знакомого ножом в живот.