Жительница Калуги перевела телефонным мошенникам 2,8 миллиона рублей

В Калуге еще одна жительница стала жертвой телефонных мошенников, сообщили 27 декабря в управлении МВД.

Преступники представились сотрудниками полиции и рассказали, что кто-то пытается оформить на калужанку кредит. Женщину убедили помочь поймать злоумышленников.

Для этого жительница Калуги перевела свои сбережения на чужой счет. Потом продала украшения и также отдала мошенникам. А за тем и вовсе оформила кредит и также перевела деньги преступникам. В общей сложности калужанка потеряла 2,8 миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.