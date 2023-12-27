Жительница Калужской области угрожала пистолетом двум мужчинам из-за шума

В Кировском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в угрозе убийством, сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 27 декабря.

Со слов очевидцев, пьяная женщина вышла на лестничную площадку и направила на двух молодых людей пистолет и стала угрожать выстрелить.

В ходе проверки стало известно, что нарушительницу спровоцировало то, что мужчины шумели в подъезде.

Оружие у нарушительницы изъяли. Точные обстоятельства произошедшего уточняются.