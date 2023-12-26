В Калужской области на депутата завели уголовное дело о мошенничестве

В Козельском районе на сельского депутата завели уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

- Подозреваемый, занимающий руководящую должность в муниципальном унитарном предприятии, летом 2022 года в рамках исполнения муниципального контракта на ремонт переправы в деревне Рогачи внес недостоверные данные в акт приемки выполненных работ, - рассказали 26 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.

В дальнейшем работы были оплачены из бюджета, их стоимость была завышена на 470 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.