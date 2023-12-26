Калужанин ударил знакомого ножом, а потом сам вызвал скорую помощь

В Калужской области вынесен приговор 41-летнему мужчине, который в августе нынешнего года причинил своему знакомому тяжелые травмы.

Мужчины вместе выпивали, а потом поссорились. Виновник ножом ударил друга в грудь, а потом сам вызвал скорую помощь.

За это преступление калужанина отправили в колонию общего режима на три года.