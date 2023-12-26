Жительница Калуги зарезала мужа, который привел домой другую женщину

В Калуге областной суд оставил в силе приговор 30-летней женщине, которая убила своего мужа, сообщили 26 декабря в прокуратуре региона. Она проведет шесть лет в колонии общего режима.

Преступление произошло в доме на улице Кубяка в апреле нынешнего года.

Сначала калужанка выпивала вместе с мужем, потом тот пошел за добавкой, но вернулся не один, а с другой женщиной. Когда гостья заснула, супруги начали ссориться. И калужанка ударила мужа ножом в живот. От полученной травмы он умер на месте.