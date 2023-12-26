Калужанин попал под следствие за хранение взрывчатки

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в покупке и хранении взрывчатки.

При обыске полицейские нашли взрывчатое вещество, которое хранилось в металлической банке и в стеклянной колбе.

Согласно заключению эксперта, найденное вещество – это дымный порох. Его масса составила 220 граммов.

Мужчина уверяет, что порох покупал его родственник, который занимается охотой.

Расследование продолжается.