В Калужской области мужчина угрожал застрелить врача

Кировская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства во вторник, 26 декабря.

Было установлено, что в октябре пьяный мужчина пришел в центральную больницу Кирова и стал угрожать врачу оружием.

Нарушителю грозит 7 лет тюрьмы.