В Калужской области старушку посадили на 7 лет за убийство сына

Прокуратура Козельского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в понедельник, 25 декабря.

В ходе расследования установили, что 25 августа обвиняемая и ее 43-летний сын внезапно поругались. Женщина несколько раз ударила мужчину ножом в спину. От полученных травм он скончался в больнице.

Подсудимая не признала вину и сказала, что сын получил ранения случайно. Ее приговорили к семи годам тюрьмы.

Приговор в законную силу не вступил.