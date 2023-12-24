Калужанин украл в клубе телефон за 100 тысяч рублей и выкинул его

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя. Его подозревают в краже дорогого телефона, сообщили в региональной пресс-службе УМВД в воскресенье, 24 декабря.

Как рассказала хозяйка гаджета, стоимостью 100 тысяч рублей, она обнаружила пропажу, когда отдыхала в одном из клубов областного центра.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. В тот вечер он также отдыхал в этом заведении, вышел на улицу и подобрал с земли телефон и выключил его.

Вернувшись в клуб, он услышал обращение администрации к посетителям с просьбой вернуть телефон. После этого он испугался последствий, ушел и выкинул телефон в одном из микрорайонов.

Телефон девушке вернули. Расследование продолжается.