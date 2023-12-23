Калужанин изготовил 105 килограммов наркотиков в деревенском доме

В Калуге областной суд вынес приговор организатором нарколаборатории.

В деревне Камельгино Дзержинского района 37-летний мужчина из Калужской области в августе прошлого года изготовил 105 килограммов синтетических наркотиков. Часть из них он успел расфасовать и перевезти в тайники.

Одну из партий забрал для закладок 24-летний пособник из Подмосковья, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Калужанина приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Житель Подмосковья получил девять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.