Жители Калуги устроили разборки возле ночного клуба

В Калуге 27-летнего мужчину подозревают в причинении травм другому человеку. Конфликт произошел рядом с ночным клубом, сообщили 22 декабря в полиции.

По версии следствия, он несколько раз ударил другого мужчину. Конфликт начался с того, что пострадавший пытался познакомиться с девушкой, но это не понравилось подозреваемому. Хотя с ним девушка также не была знакома.

Калужанину грозит до трех лет лишения свободы.