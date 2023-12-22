В Калуге с экс-директора расчетно-кассового центра хотят взыскать 7 миллионов рублей

Прокурор Калужской области направил иск о взыскании с бывшего директора областного единого рассчетно-кассового центра Арташеса Амбарцумяна более 7 миллионов рублей.

Амбарцумяна посадили на пять лет за то, что он собирал деньги с населения на оплату ЖКХ, но ресурсоснабжающим организациям они не поступали.

Иск прокурора области будет рассмотрен Калужский районным судом.