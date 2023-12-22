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Калужанин обиделся на мать жены и украл у нее 20 золотых колец

Софья Фирсова
Опубликовано: 22.12.2023 09:41 2 301
Калужанин обиделся на мать жены и украл у нее 20 золотых колец

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в краже, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Согласно материалам дела, мужчина жил вместе с женой в квартире у ее матери. В один из дней женщина сделала замечание молодому человеку по поводу того, что он нигде не работает. Это задело его, и он решил украсть у хозяйки квартиры украшения.

Когда женщины не было дома, нарушитель взял 20 золотых колец на сумму более 96 тысяч рублей, а затем сдал их в ломбард. 

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. 

Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы. 

Софья Фирсова
Опубликовано: 22.12.2023 09:41 2 301
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