В Калужской области угонщик попал в ДТП

В Калужской области завели уголовное дело на 51-летнего мужчину из Боровского района. Его подозревают в угоне, сообщили в полиции.

По предварительным данным, на территории СНТ мужчина взял машину у соседей и в пьяном виде поехал по делам, не спросив разрешения у владельца.

На трассе М3 «Украина» он попал в ДТП.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.