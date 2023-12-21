В Калуге на 15 лет осудили мужчину, который развратил двоих мальчиков

В Калуге областной суд приговорил к 15 с половиной годам колонии особого режима 61-летнего мужчину за развращение двоих мальчиков.

В прошлом сентябре калужанин показывал порно соседским детям, которым еще не было 12 лет, и развратил их.

Приговор пока не вступил в законную силу. Виновник может его обжаловать, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.