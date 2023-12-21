Калужанин украл со счета случайного знакомого 100 тысяч рублей

В Калуге возбудили уголовное дело о краже крупной суммы с банковского счета, сообщили 21 декабря в полиции.

По предварительным данным, двое мужчин познакомились на улице и пошли вместе в развлекательное заведение.

Там 26-летний мужчина попросил у нового знакомого в долг небольшую сумму. Тот согласился, но не смог это сделать через приложение. Тогда подозреваемый сам взял смартфон, увидел на счету большое количество денег и перевел себе 100 тысяч.

За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.