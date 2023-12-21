Житель Калуги бесплатно регистрировал мигрантов в квартире, но попал под следствие

В Калуге возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.

Подозреваемым по делу проходит 42-летний мужчина, который прописал в своей квартире 64 иностранца.

Мужчина утверждает, что не брал с мигрантов денег, а просто хотел им помочь. При этом, как говорит калужанин, он предлагал иностранцам жить в квартире, но тех не устроили условия.

Сейчас ведется расследование.