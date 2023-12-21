У калужанина забрали «Ладу» за пьяную езду

Еще один житель Калужской области лишился автомобиля за то, что сел пьяным за руль. Об этом сообщили 21 декабря в прокуратуре региона.

В Мещовском районе 40-летний мужчина дважды попался инспекторам ГИБДД в нетрезвом виде.

Ему назначили 320 часов обязательных работ. А «Лада», на которой совершались нарушения, конфискована государством.