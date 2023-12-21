В Калужской области пьяный мужчина избил женщину молотком из-за того, что она оскорбила его подругу

В Износковском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в угрозе убийством, сообщили в региональной пресс-службе УМВД в четверг, 21 декабря.

Полицейские установили, что потерпевшая позвала своего знакомого и его сожительницу в гости и попросила помочь с домашними делами. После этого компания решила выпить. К ним присоединились еще несколько человек.

По предварительной информации, хозяйка квартиры выругалась матом в адрес сожительницы своего приятеля. Мужчина услышал это, взял с пола молоток и ударил женщину со спины. Он стал угрожать ей, а затем еще рад ударил.

Люди, находившиеся в квартире, остановили дебошира и вытолкали его на улицу.