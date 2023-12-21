Жестокое убийство женщины в Калуге: тело нашли у кладбища, преступник получил 18 лет

В Калуге вынесен приговор мужчине, который убил свою знакомую у кладбища в деревне Георгиевское в июле прошлого года. Подробности сообщили 20 декабря в Следственном комитете.

Возле могил они договорились встретиться для обмена денег. Женщина принесла 1,5 миллиона рублей, которые рассчитывала обменять на иностранную валюту. Но мужчина убил ее топором, спрятал тело в кювете, забрал деньги и уехал на машине жертвы.

Нашли преступника позже в Астраханской области. Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Семье убитой он должен выплатить 7,5 миллиона рублей.