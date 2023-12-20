В Калужской области завели два уголовных дела на мужчин, которые получили паспорта РФ и уклонялись от воинской службы

Двое мужчин, которые получили гражданство России, стали фигурантами уголовных дел в Калужской области.

По версии следствия, они уклонялись от прохождения воинской службы, сообщили 20 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Эта статья предполагает до двух лет лишения свободы.