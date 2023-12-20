Житель Калужской области незаметно вырубил 17 сосен

В Жиздринском районе 52-летнего мужчину подозревают в незаконной вырубке деревьев. Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела.

Лесоруб рассказал, что незаметно, пока его никто не видел, врубил 17 сосен и перевез на тракторе на свой участок.

Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.