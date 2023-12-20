В Калужской области женщина-бармен попала под следствие за подпольную продажу алкоголя

В Бабынинском районе будут судить 27-летнюю местную жительницу за незаконную розничную продажу алкоголя, сообщили в прокуратуре Калужской области в среду, 20 декабря.

По версии следствия, в феврале женщина-бармен продала посетителям алкоголь, в котором было превышено содержание метилового спирта. Ранее она уже нарушала административное законодательство по такой же статье.

Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до одного года исправительных работ.