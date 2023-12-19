Житель Калужской области арестован по подозрению в убийстве знакомого

Во вторник, 19 декабря, в поселке Думиничи заключен под стражу 39-летний мужчина, которого подозревают в убийстве своего 52-летнего знакомого. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Убийство произошло 13 декабря.

По версии следствия, мужчины поссорились и один ударил другого ножом в грудь.

Сейчас ведется расследование.