Жителя Калужской области убили за то, что он не снял обувь в доме

В городе Сухиничи Калужской области 41-летний мужчина подозревается в убийстве, сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

В ночь на 17 декабря к нему пришел 30-летний знакомый. Они поссорились из-за того, что гость не снял обувь. Хозяин дома избил знакомого до смерти.

- После этого злоумышленник с целью сокрытия следов преступления оттащил тело погибшего на мусорный контейнер, где оно было обнаружено местными жителями, - прокомментировали в СК.